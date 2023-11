In der Stadthalle Konzert von Spitzenmusikern in Kleve mit Live-Übertragung

Mit diesen sieben fantastischen Musikern könnte man eine gesamte Spielzeit gestalten, jetzt kommen sie „auf einen Streich“ nach Kleve, zum Septett-Konzert am Dienstag, 14. November, 20 Uhr in der Stadthalle. Mehr als ein halbes Dutzend hochkarätige Solisten in einem Konzert, das lässt sich auch der WDR nicht entgehen und überträgt das Konzert live aus dem Klever Konzertsaal.