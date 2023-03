Konzert in der Klever Stadthalle Musikalische Reise zum Schwarzen Meer

Fis Füz sind Murat Coskun (Percussion) und Annette Maye (Klarinette). Als Gäste kamen Coskuns erwachsene Kinder Malika (Akkordeon, Percussion) und Yaschar (Percussion, Gesang) sowie Muhittin Kemal (Kanun, Gesang) hinzu. Gleich zu Beginn begeisterten die Musiker mit mitreißenden Tänzen aus Bulgarien. Darauf kündigte Murat Coskun an: „Wir fahren auf das Wasser. Wie klingt es in der Tiefe? Wie glitzert und funkelt die Oberfläche? Sehnsuchtsvoll schauen die Menschen auf das weite Meer.“ Und genauso erzählten die Lieder: kleine Wellen schlagen an das Boot, es legt ab, etwas gluckert in der Tiefe, ein Ankerseil aus Stahl bewegt sich träge, Wind kommt auf, die Fahrt beginnt. Coskun als Percussion-Spezialist setzt Sprache in Rhythmus um und umgekehrt, lässt verschiedene Rahmentrommeln sprechen, macht aber auch Wasser-Geräusche in einem bereitgestellten Becken. Dazu führte die Klarinette in wilder Fahrt die Melodie, begleitet von Akkordeon und der orientalischen Kastenzither Kanun.