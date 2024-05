Mit Humpen am Kreuz Klever Museum Kurhaus provoziert mit Frosch am Kreuz

Der Frosch mit Humpen am Kreuz sollte provozieren, sollte die Religiösität in den Werken der mittelalterlichen Maler Jan und Derick Baegert brechen, die das Klever Museum Kurhaus derzeit zeigt. Martin Kippenberger schuf den hölzernen Frosch am Kreuz. Eine Figur, die Kippenberger 1990 als Auflage in verschiedenen Ausführungen fertigte. Aber wie provokant ist das Werk, das andernorts gar abgenommen werden musste, wie die Kuratorin der Ausstellung, Valentina Vlasic, betonte? Die Frage war Gegenstand des Resonanzraums Kunst, in dem neben Museumsdirektor Harald Kunde Pastor Alois van Doornick sowie Frank Bayerl, Geschäftsführer der Julius Fröbus GmbH im schönen „Hochzeitssaal“ über den gekreuzigten Frosch von Kippenberger und über die Präsentation von Originalen und Kopien in Museen diskutierten.