Neue Ausstellung Museum Kurhaus begibt sich auf die Spuren eines Lebenskünstlers

Was wird nach dem Tod eines Künstlers aus dessen Nachlass? Oftmals sei das eine schwierige Frage, sagt Harald Kunde, Direktor des Museum Kurhaus. Denn: „Viele Depots sind voll.“ Für einen Teil des künstlerischen Erbes des Malers und Zeichners Jürgen Vogdt, der lange in Haldern und Labbeck sowie zuletzt in Xanten lebte, hat Kunde nun einen würdigen Platz in den Kursälen des Friedrich-Wilhelm-Bades gefunden. Bis zum 7. April ist in Kleve die Ausstellung „Lebenslinien: In memoriam Jürgen Vogdt (1949-2023)“ zu sehen.