Kontrast und Kontur Klever Museum Arenacum zeigt Fotografien von Helmut Berghaus

Der Friedhof von Keekerdom bei Hochwasser in Schwarz-Weiß. Überschwemmte Gräber, Steinkreuze ragen aus dem Wasser, spiegeln sich wie ein geometrisches Spiel in allen Grauschattierungen. Sie erklären dem Betrachter, was möglich ist zwischen Schwarz und Weiß und wie abstrakt komponiert die Wirklichkeit sein kann. Gesehen und fotografiert hat diese einzigartige Szene Helmut Berghaus aus Kleve. Das Museum Arenacum in Rindern zeigt nun 19 seiner Schwarzweiß-Fotografien unter dem Titel „Kontrast und Kontur“. Die Motive fand er in der niederrheinischen Landschaft Düffel, die er selbst eine „Landschaft ohne optische Höhepunkte“ nennt.