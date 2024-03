Fünf Blechbläser zu Gast Munich Brass Connection spielt in der Klever Stadthalle

Sie treten keineswegs mit leisen Sohlen auf, aber gerne mit dezentem Augenzwinkern, die fünf Herren der munich brass connection. Die bajuwarischen Profimusiker aus dem Süden entfliehen immer wieder ihren Verpflichtungen bei den Münchener Symphonikern oder beim Staatstheater am Gärtnerplatz, um als Quintett auf dem Podium zu stehen und ihre ganz eigene Sicht des Blechblasens zu vermitteln. Am Dienstag, 19. März, 20 Uhr, sind sie in der Klever Stadthalle zu Gast mit ihrem herrlichen Konzertprogramm „verrückt – verdreht – verschoben“.