Abholung wird nachgeholt Motorschaden bei Müllauto – Abfallbehälter in Kleve blieben stehen

Kleve · In Reichswalde sind am Montag Mülltonnen stehen geblieben. Der Grund: Ein technischer Defekt an einem Müllwagen. Die Tonnen sollen am Dienstag abgeholt werden.

09.10.2023, 16:34 Uhr

In Reichswalde blieben Mülltonnen stehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Einige Bürger hatten sich schon gewundert, warum ihre Tonnen nicht wie gewohnt abgeholt wurden. Die Stadt Kleve lieferte aber zügig die Antwort: Aufgrund eines Motorschadens am Fahrzeug muss die Leerung der Grauen Tonne (Restmülltonne) in Kleves Ortsteil Reichswalde am Montag ausfallen. Die USK bitten alle betroffenen Bürger darum, die Tonnen einfach am Straßenrand stehen zu lassen. Am Dienstag soll die Leerung nachgeholt werden.

(RP)