Kleve: Müllcontainer stinkt in der Fußgängerzone

Kleve Seit sechs Tagen steht der graue Container prall gefüllt und vor sich hin stinkend mitten in der City in der prallen Sonne unterm Vordach des Geschäftshauses.

Der Deckel schließt nicht mehr, links lugt ein Trinkbecher heraus, auf der Breitseite eine Batterie verschiedener Pappen. Vor dem leer stehenden Geschäftslokal Ecke Hasenberg/ Hagsche Straße ist er abgestellt, genau im Winkel zwischen der Außengastronomie zweier Cafés, und begrüßt all die Fußgänger, die von den Parkhäusern an der Stechbahn und an der Böllenstege in die Klever Fußgängerzone möchten. Zentraler geht’s kaum. Schön ist es nicht.