Am Aussichtsturm in Kleve : Mountainbike-Strecke soll gesichert werden

Am Aussichtsturm in Kleve

Kleve Am Klever Aussichtsturm haben sich die Biker ein kleines „Downhill-Paradies“ für ihre Fahrmaschinen aufgebaut. Die Strecke hat einen Knackpunkt – das soll sich jetzt ändern.

Im kleinen Wäldchen rund um den Aussichtsturm liegt zwischen Robinson-Spielplatz und der Sichtachse vom Aussichtsturm in Richtung Lindenallee als breiter Zuweg zum Turm eine rege genutzte Mountainbikestrecke. Hier haben sich die Biker ein kleines „Downhill-Paradies“ für ihre Fahrmaschinen aufgebaut: Mit Rampen, mit Steilkurven, Hohlwegen und vielen Bäumen, die es zu umkurven gilt. Eingeweiht wurde die Strecke im Frühjahr 2014 vom stellvertretenden Bürgermeister Joachim Schmidt (CDU). Der Mountainbikeverein MTB-Kleve war mit 50 Sportlern an den Start gegangen. 2018 löste sich der Verein auf und die Biker schlossen sie sich dem Sportverein Eintracht Emmerich an, der die Strecke jetzt betreut. Mittlerweile zählt die Abteilung in Kleve 29 Mitglieder, allesamt im Alter zwischen 14 und 18 Jahre. Jetzt soll der Gestattungsvertrag zwischen Sportverein, Stadt und Forst verlängert werden.