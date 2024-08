Schwerer Unfall in Kleve Motorradfahrer verliert Kontrolle auf Baumarkt-Parkplatz

Am Sonntag ist es gegen 12.35 Uhr am Klever Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-Mann aus Kleve hatte auf einem Motorrad in der Nähe eines Baums auf dem Parkplatz eines Baumarktes gewartet. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Mann aus Uedem den Parkplatz und beabsichtigte sein Motorrad neben dem Mann aus Kleve zum Stehen zu bringen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann aus Uedem die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem anderen Motorrad sowie dem Baum.