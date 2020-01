Schule erst zu Herbstferien fertig : Montessori-Schule in Kleve wird nicht rechtzeitig fertig

Kleve Mehrere Monate Verzögerung beim Um- und Neubau der Schule an der Spyckstraße. Bezug erst nach den Herbstferien.

Die Kinder der Montessori-Schule an der Spyckstraße werden nicht zum neuen Schuljahr im neuen Bau einziehen können: Die Fertigstellung des Um- und Neubaus verzögert sich um Monate. Politik und Verwaltung wussten seit dem Vergabe-Ausschuss, dass die Montessori-Schule an der Spyckstraße frühestens zu den Herbstferien bezogen werden kann. Doch erst am Tag vor dem Hauptausschuss wurde die Leiterin der Montessori-Schule informiert, dass sie neu planen muss. Dass ihre i-Dötzchen erst einmal noch nach Griethausen und in den Bau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums müssen. Dass die Grundschüler nach einigen Monaten – möglicherweise zu den Herbstferien – wieder umziehen müssen, um nach Ferienende endlich das fertige Schulgebäude an der Spyckstraße beziehen zu können.