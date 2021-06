Spende von Monika Tebartz aus Kleve : Kunst und Hoffnung fürs Kinder- und Jugendcafè Hope

Monika Tebartz überreicht den Kunstdruck „Hang on to hope“ an Ariane Ingenpaß und Tina van Laar vom Kinder- und Jugendcafé.

Kleve Direkt helfen, dort wo Hilfe benötigt wird. Das ist das Credo von Monika Tebartz. Deshalb hat sie kurzerhand ihr Weihnachtsgeld in einen Kunstdruck investiert, um Kindern und Jugendlichen Hoffnung zu schenken. Doch auch darüber hinaus versucht sie zu helfen wo sie kann.

Monika Tebartz hat jetzt „Hoffnung“ verschenkt. Dem Kinder- und Jugendcafé Hope des SOS-Kinderdorfs Niederrhein hat sie einen Künstler-Druck des britischen Sprayers und Streetart-Künstlers Ben Eine, herausgegeben von den Galeristen Leo und Max Friedrichs aus Kranenburg, mit der Aufschrift „Hang on to hope – Halte an der Hoffnung fest“ vorbeigebracht.

„Bei mir hat es im Winter klick gemacht. Als Kassiererin eines großen Supermarkts habe ich viel Einsamkeit in den Lockdown-Zeiten im Zuge der Pandemie erlebt. Menschen, die den Gang zum Supermarkt, das freundliche ‚Guten Tag‘ an der Kasse, als einzigen sozialen Kontakt erfahren haben. Das hat mich ans Grübeln gebracht“, erzählt die 54-Jährige Kleverin. „In der Zeitung habe ich dann von den Kunstdrucken gelesen, deren Erlös der Deutschen Krebshilfe zu Gute kommt. Das Wort „Hope“, zu Deutsch „Hoffnung“, hat mich wiederum an das Kinder- und Jugendcafé Hope denken lassen hier in der Klever Unterstadt“, sagt sie.