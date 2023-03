Vergangener Sonntag in Kleve Mofaroller an der Ecke Triftstraße und Lindenallee geklaut

Am Sonntag, 12. März, zwischen 10 und 16.10 Uhr, wurde an der Triftstraße / Lindenallee in Kleve, ein Mofaroller entwendet. Der 16-jährige Besitzer hatte den schwarzen Peugeot Roller auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert gehabt.