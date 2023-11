Option für 2029 Kleves Millionenprojekt Landesgartenschau wird konkreter

19 Landesgartenschauen hat es in NRW gegeben. Die erste fand 1984 in Hamm statt, die jüngste in diesem Jahr in Höxter. Alle drei Jahre findet die Landesgartenschau in der Regel statt – und zieht hunderttausende Besucher an. Allein nach Höxter kamen während sechs Monaten 622.430 Besucher. 2026 findet die nächste Landesgartenschau statt, dann in Neuss. Und sollte es 2029 noch Grünanlagen in NRW geben, wird auch dann wieder eine LaGa stattfinden. Vielleicht sogar in Kleve. Denn die Stadtverwaltung hat ambitionierte Pläne, die LaGa 2029 in die Schwanenstadt zu holen.