Kleve: Modegeschäft Schulte zur Wißen feiert 125. Geburtstag

Jubiläum : Seit 125 Jahren in Mode

Inhaber Ulrich Schulte zur Wißen mit Ehefrau Dagmar und dem siebenjährigen Rauhaardackel Hugo in den Geschäftsräumen an der Kavarinerstraße 28a. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve 1893 gründete Bernd Schulte zur Wißen eine Maßschneiderei in Kleve. Aus diesem Unternehmen entwickelte sich das Haus für Herrenmode. Bald steht der Umzug an die Kavarinerstraße 43 an. Doch erstmal wird das Jubiläum gefeiert.

Am Anfang war eine Nähmaschine. Damit eröffnete Bernd Schulte zur Wißen 1893 seine Maßschneiderei in Keeken. Im Laufe der Zeit hat sich aus dem Unternehmen ein Haus für exklusive Herrenmode entwickelt. Jetzt feiert das Modehaus an der Kavarinerstraße in Kleve Jubiläum. Vom 7. November bis zum 17. November steht beim Jubiläumsverkauf alles unter dem Motto: „125 Jahre Schulte zur Wißen“.

Die Kavariner Straße ist seit 1908 die Heimat des Unternehmens. Dort kaufte Bernd Schulte zur Wißen damals ein Haus, neben der Bäckerei Heicks. Seinerzeit beschäftigte die Firma zehn Gesellen. Damals wie heute florierte die Stadt. Während heute vor allem die Niederländer für einen schwunghaften Handel in der City sorgen, waren es damals vor allem die Kurgäste, die den Händlern von Bad Cleve gute Geschäfte bescherten. Heute führt Inhaber Ulrich Schulte zur Wißen das Modehaus. Aus den Erzählungen seines Urgroßvaters weiß er, dass es damals trotzdem nicht leicht war, ein gutes Leben führen zu können. „Mein Urgroßvater hat manchmal nicht gewusst, wie er seine Leute bezahlen sollte“, sagt Ulrich Schulte zur Wißen.

Blick zurück auf die Anfänge: Der Klever Schuhfabrikant Gustav Hoffmann förderte das Talent des jungen Schneiders Bernd Schulte zur Wißen. Foto: Marc Cattelaens

Viel Unglück brachte der Zweite Weltkrieg nach Kleve, auch der Schneiderei an der Kavarinerstraße. Bomben fielen auf das geschäftshaus, es wurde komplett zerstört. Das Geld für den nötigen Wiederaufbau kam vom Klever Großfabrikant Gustav Hoffmann, der ein Skatbruder des Firmengründers war.

Edle Herrenmode aus dem Jahr 2018. Foto: Marc Cattelaens

1948 übernahm Bernd Schulte zur Wißen junior das Unternehmen. Mode wurde damals nicht nur verkauft, sondern auch gemacht. Die perfekt geschnitten Anzüge und Kleider wurden zum Markenzeichen und das Geschäft wurde weit über die Grenzen Kleves hinaus bekannt. 1969 erfolgte der Umzug zur Kavarinerstraße 28a, wo Ulrich Schulte zur Wißen mit seinem Modehaus auch heute noch heimisch ist.

Doch eine neue Ära steht bevor: „Ich möchte unser Haus künftig als reines Herrenbekleidungsgeschäft und damit zurück zu den Wurzeln führen“, sagt Ulrich Schulte zur Wißen. Weil die Damenbekleidung wegfällt, benötigt der Modeexperte auch nicht mehr so viel Platz. Er möchte sein Geschäft von jetzt 280 Quadratmetern auf künftig 100 Quadratmetern verkleinern. Deswegen steht bald auch der Umzug an die Kavarinerstraße 43 an. Für das kommende Jahr planen er und seine Frau Dagmar den Umbau des Elternhauses, damit das Modegeschäft dort einziehen kann. „Doch erst müssen wir einen Mieter für unsere jetzigen Geschäftsräume finden“, betont der Inhaber.

Ulrich Schulte zur Wißen ist jetzt 58 Jahre alt und führt das Unternehmen in der dritten Generation. Einen Nachfolger hat er nicht. „Ich werde auf jeden Fall weitermachen, so lange es mir Spaß macht“, sagt er. An der Kavarinerstraße fühlt das Unternehmerehepaar sich nach wie vor sehr wohl. „Die Straße passt zu uns, sie hat Charme. Es gibt hier einige Inhaber geführte Geschäfte“, sagt Ulrich Schulte zur Wißen. Der Großteil seiner Kunden hält ihm schon seit vielen Jahren die Treue. „60 Prozent von ihnen sind Niederländer“, sagt der 58-Jährige.