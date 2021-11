Neues ÖPNV-Angebot : Kleve startet im Dezember mit On-Demand-Verkehr

Niag-Vorstand Hendrik Vonnegut, Bürgermeister Wolfgang Gebing und Staatssekretär Hendrik Schulte (von links) mit dem „Kleve Mobil“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Vier Fahrzeuge können künftig per App gerufen werden, wenn in der Nähe kein Bus innerhalb von 15 Minuten fährt. Das Angebot startet am 12. Dezember und wird mit 600.000 Euro vom Land gefördert.

Keine Frage: Sie sind ein Hingucker. Das zeigt sich an den Reaktionen der Passanten, die am Freitagnachmittag am Platz zwischen Haus Koekkoek und Glühweinstand vorbei spazieren: Wie Taxis aus London, „Black Cabs“, sehen sie aus – nur eben nicht schwarz, sondern blau, mit Motiven des Niederrheins verziert und der Aufschrift: „Kleve Mobil“. Vier solcher Autos gehen bald in Kleve in den Dienst – und sollen ein zentraler Baustein für die Mobilität der Zukunft werden.

Die neuen „Cabs“ (Farbe: Bristol Blue) sehen übrigens nicht ohne Grund aus wie ihre Verwandten in London: Sie kommen aus Coventry in England, am 12. Dezember gehen sie als neues ÖPNV-Angebot an den Start. Hinter „Kleve Mobil“ verbirgt sich der erste On-Demand-Verkehr in der Stadt. Nutzer können die Fahrzeuge immer dann ordern, wenn in der Nähe kein Bus innerhalb von 15 Minuten fährt, eine Software errechnet dann die optimale Route für die Fahrzeuge, um eine möglichst hohe Auslastung zu erreichen.

Gerufen werden die Fahrzeuge per App (Android und iOS) auf dem Smartphone, oder, wer es nicht so mit den digitalen Geräten hält, per Anruf. Nutzer können dann per Kredit- und Girokarte bezahlen, aber auch bar. Die Preise sollen deutlich geringer ausfallen als eine vergleichbare Taxifahrt. Zum Start des Angebots am 12. Dezember wird auch die zugehörige Kleve-Mobil-App veröffentlicht, wie es am Freitag hieß.

Die vier neuen Fahrzeuge verfügen über ein Panoramadach aus Glas, auch Rollstuhlfahrer finden im Inneren Platz. Regulär bietet das „Kleve Mobil“ ausreichend Raum für bis zu sechs Personen. Unterwegs sind die vier Fahrzeuge als Hybride: Der elektrische Antriebsstrang soll einen emissionsfreien Betrieb in der Stadt möglich machen. Ein Benzinmotor zum Aufladen der Batterien bringt Flexibilität. Der Hersteller gibt den durchschnittlichen Verbrauch des Fahrzeugs mit weniger als einem Liter je 100 Kilometer an.

Staatssekretär Hendrik Schulte aus dem NRW-Verkehrsministerium, Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing und Niag-Vorstand Hendrik Vonnegut gaben am Freitag den Startschuss für das neue Angebot. Gemeinsam mit dem Anbieter Look, dem Busunternehmen aus der Niag-Unternehmensgruppe, präsentierten Schulte und Gebing eines der Fahrzeuge. Das Projekt wird durch das NRW-Verkehrsministerium gefördert. Dafür hatten sich 38 Projekte beworden, 15 wurden ausgewählt, darunter auch Kleve. 29 Millionen Euro lasse sich das Land die Förderung der Projekte insgesamt kosten, rechnete Staatssekretär Schulte vor. Knapp 600.000 Euro davon fließen nach Kleve. „Ein solches Mobilitätsangebot ist nicht von der Stange zu haben. Ein solches Mobilitätsangebot ist ein Maßanzug. Es muss auf die besonderen Rahmenbedingungen vor Ort passen und es muss auch auf diese Rahmenbedingungen zugeschnitten sein“, sagte Schulte. Das Bedienungsgebiet in Kleve sei 150 Quadratkilometer groß. „Auch dünner besiedelte Bereiche können so an den ÖPNV angeschlossen werden.“

Wohnort, Arbeit und Freizeit liegen im ländlichen Raum häufig weit auseinander, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing. „Die Menschen müssen mobil sein. Und der Anteil der mit dem Auto zurückgelegten Wege ist groß.“ Um die Verkehrswende zu schaffen, sei Ausbau und Förderung von Radverkehr das eine, ÖPNV das andere. „Auch wenn die Hochschule zu einer erheblich höheren Frequenz geführt hat: In manchen Bereichen gibt es nur ein sehr geringes Fahrgastaufkommen, manchmal sogar keines“, sagte Gebing. Er danke dem Land für die Zuweisung der Fördergelder, die Testphase endet nach zwei Jahren. Es sei ein weiterer Schritt in Richtung Umweltschutz, aber auch zur Steigerung der Mobilität.