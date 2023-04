Konzert in der Stadthalle Kleve Mit Schubert im „Forellenteich“

Dessen Variationen stellen jeweils eines der fünf Quintett-Instrumente in den Fokus: Der Spanier Ferran Cruixent vernebelt sphärisch das Fischgewässer und stellt in seinen „Cybervariations“ die Geige heraus. Der Österreicher Gerald Resch legt in „Teich und Quelle“ um das Cello ein verschmitztes Walzerkleid. Franz X. Schachtner stellt in seinem „Nachtrag zum Forellenquintett“ den Kontrabass ins Zentrum und überträgt die Verspieltheit der Vorlage in eine heutige Ästhetik. Für faszinierende Klangimitationen nutzt der Finne Osmo Tapio Räihälä das Schubert-Thema, bezieht sich auf einen klaren, finnischen See und gibt dem Bratscher eine energetische Kadenz. Der Kroate Dejan Lazic schließlich ist auch Pianist, warum das Klavier in seiner mit Elementen der Ursprungsmelodie gespickten Vertonung der Schubert-Initialen prädestiniert ist.