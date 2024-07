Innovativer Ansatz In Kleve wird mit Magnetfeldern Depression behandelt

Unterstützung fand sie in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie, besonders bei ihrer Schwester. Die war es auch, die per Zufall im Fernsehen einen Beitrag über die sogenannte Transkranielle Magnetstimulation (TMS) sah. „Der Bericht hörte sich vielversprechend an. Deshalb bat ich meinen Sohn, im Internet zu recherchieren, wo ich die Behandlung durchführen lassen kann“, erinnert sich die Weezerin. Fündig wurden sie in vielen Großstädten und – zu ihrer Überraschung – in der nur 20 Kilometer entfernten Sternbuschklinik in Kleve.