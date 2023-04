Kleve Frischer Blick auf „Frühstück bei Tiffany“

Wird der Titel „Frühstück bei Tiffany“ genannt, denken die meisten an den Film aus dem Jahre 1961 mit Audrey Hepburn, die charmant-frech und lebenslustig die Hauptfigur Holly Golightly verkörperte. Die Romanvorlage des amerikanischen Autors Truman Capote (1924-1984) war zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 1958 zwar ein großer Erfolg, ist heutigen Lesern aber vielleicht weniger bekannt. Dem Roman widmeten sich die beiden Schauspieler Barbara Auer und Jens Wawrczeck in einer szenischen Lesung in der Klever Stadthalle.