Von Klever mitentwickelt Was diese Mistkäfer-Sandalen so besonders macht

Es krabbelt schwarz auf weißen Bändern: Dicke Käfer zieren die neue weiße Sommersandale des deutschen Schuhherstellers Berkemann mit Sitz in Thüringen. Es sind Mistkäfer, die der Designer auf die Sandale gesetzt hat, kleine und große sind fein ziseliert auf die Bänder gedruckt, die den Fuß in der „Komfortsandale für gesunde Füße“ (so der Hersteller) halten. Mattschwarz mit gepunkteten Linien auf dem Rücken sitzen sie so auf dem Fuß. Es ist ein Stierkäfer aus der Familie der Mistkäfer, der in diesem Sommer eine neue Berkemann-Sonderedition prägt.