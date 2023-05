Mehrere Fälle in Kleve Missbrauchsvorwürfe gegen ehemaligen Direktor des Stein-Gymnasiums

Nun geht das Bistum Münster mit dem Fall auf Bitte von Betroffenen an die Öffentlichkeit. Zuletzt hatte sich Ende 2022 ein Betroffener erstmals beim Bistum gemeldet, nachdem er sich in der Propsteipfarrei St. Mariä Himmelfahrt die im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der Universität Münster zum sexuellen Missbrauch im Bistum ausgeliehen hatte. Da der Betroffene in der Studie keinerlei Hinweis auf Freistühler fand, wandte er sich an Propst Johannes Mecking. Der wiederum soll umgehend Kontakt zum Interventionsbeauftragten des Bistums, Peter Frings, aufgenommen haben. Darüber hinaus hatte sich schon 2021 ein Betroffener bei Frings gemeldet. „Seitdem gab es zum weiteren Vorgehen und zur Frage der Veröffentlichung des Falles einen engen Austausch zwischen den Betroffenen und dem Interventionsbeauftragen“, heißt es in einer Mitteilung des Bistums.