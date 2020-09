Minoritenplatz : Wie geht es weiter am Minoritenplatz?

Kleve Der Platz ist auch im Wahlkampf Thema. Es gibt verschiedene Entwürfe. Wir haben die beiden Stichwahl-Kandidaten gefragt, wie sie darüber denken.

Es ist Wahlkampfzeit – und da kocht auch wieder der Minoritenplatz hoch. Der Platz ist eines der Themen, das in der derzeitigen Ratsperiode bedingt gelöst wurde – es gibt einen mit großer Mehrheit von CDU, SPD, Grüne und FDP gegen die Stimmen der UK und OK beschlossenen Bebauungsplan für den Bereich. Auf dem Tisch liegen mehrere Vorschläge, wie der Platz bebaut werden könnte. Da gibt es beispielsweise den Entwurf der Xantener Atelier3Architekten Jungnitsch, die Kleve nach Frankfurter Vorbild eine neue Altstadt mit einer Markthalle bescheren wollen, es gibt den Podrecca-Plan einiger Bürger, einen großen Platz zuzulassen, der von einem viergeschossigen Gebäuderiegel gehalten wird. Beide Pläne orientieren sich am beschlossenen Bebauungsplan. Beide Pläne können also, wenn sich denn ein Investor findet, umgesetzt werden.