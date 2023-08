Aufführung im Kurhaus Kleve Sklaven – soweit der Erdkreis reicht

In der Mitte liegt ein Haufen Erde, darum ein Kreis aus Steinen und kleinen aufblasbaren Globen. Ein abgeschabter weißer Stuhl und eine Ansammlung von schwarzen Plastikeimern runden das Ganze ab. Rechts an der Wand steht eine Schrift in belgischen Granit gemeißelt: „Qua patet orbis“ – soweit der Erdkreis reicht. Es ist der Wahlspruch des brandenburgischen Statthalters in Kleve, Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604 bis 1679), und zugleich der Titel des neuen Stücks von mini-art, das am morgigen Sonntag, 19. August, 18 Uhr, im Museum Kurhaus Kleve (unbedingt anmelden) Premiere feiert. Denn was als theatrale Performance mit einem Blick auf wichtige Klever Geschichte begann, ist zu einem Theaterstück ausgewachsen, das nach vier Aufführungen später im Herbst auch auf der mini-art-Bühne aufgeführt werden wird. Am Tag vor der Premiere stellte das Ensemble einige Szenen aus dem Stück vor.