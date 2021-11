Integrationsrat : Mifgashs Botschafter der Vielfalt brauchen Zuschuss

KLEVE Der Verein hat sich verkalkuliert: Die bisherigen Botschafterbesuche haben das Budget von 30 mal pauschale Ehrenamtsvergütung bereits ausgeschöpft. Jetzt gibt es noch mal einen Zuschuss.

Doch der Verein hatte sich verkalkuliert: Die bisherigen Botschafterbesuche hätten das Budget von 30 mal pauschale Ehrenamtsvergü tung bereits ausgeschöpft, so Mifgash in seinem Antrag an den Integrationsrat. Es seien aber, so Ruffmann, mindestens 30 weitere Begegnungen allein für das Jahr 2021 geplant. Alles in allem fehlen dem Verein jetzt 2550 Euro, um das Projekt weiterführen zu können. Die möchte er gerne zusätzlich von der Stadt gefördert haben, auch weil andere Fördergeber bereits abgewunken haben, Geld nachzuschießen.