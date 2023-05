Mietwohnungen geplant Kommt ein Bebauungsplan für den Schweinemarkt in Kleve?

Dafür bedarf es auch einer komplett neuen Planung, die von mehreren Baukörpern ausgeht, die in Teilen auf einer Tiefgarage stehen. Die Planung wurde im Dezember dem Rat vorgestellt, einen Bauantrag und einen Bebauungsplan, der die neue Planung ermöglichen würde, gibt es nicht. Die Stadt Kleve hat aber die Mehrheit bei der Wohnbaugesellschaft und so ein gewichtiges Wort bei Planungen und deren Ausführung mitzureden, Mitglieder des Klever Rates sind im Aufsichtsrat. Im Bau- und Planungsausschuss haben die Offenen Klever beantragt, schon jetzt einen Bebauungsplan für den Bereich in der Stadt aufzustellen. „Aufgrund der von der GeWoGe beabsichtigten zukünftigen Bebauung auf dem Grundstück an der Schulgasse halten wir es für erforderlich und sinnvoll, für den Bereich zwischen Schulgasse/ Regenbogen/ Schweinemarkt einen Bebauungsplan aufzustellen“, so Anne Fuchs für die OK. Das Gebiet befinde sich innerhalb des alten Stadtkerns. Der stets durch kleinteilige Bebauung geprägt gewesen sei, so Fuchs weiter in ihrem Antrag an den Bauausschuss.