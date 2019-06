Kleve-Reichswalde : Michael Ramakers ist Schützenkönig in Reichswalde

Michael Ramakers (l.) regiert jetzt in Reichswalde. Foto: Schützen

Kleve-Reichswalde Als die Erste Brudermeisterin der St.-Hubertuschützen, Julia Erkens, am vergangenen Samstag beim Königsschießen in Reichswalde aufrief „Königsbewerber vortreten!“, trat (fast) eine ganze Familie an.

Zunächst schossen am Vormittag die Jungschützen, bei denen Yannik Bosque neuer Jugendprinz wurde. Danach erteilte Präses Bruno Derksen der Bruderschaft den obligatorischen Segen und eröffnete mit seinem Schuss das Königsschießen in Reichswalde.

In die Preisliste konnten sich eintragen: Gerome Ramakers (Kopf), Peter Kromwyk (RF), Markus Engemann (LF) und Dominik Kropmann (Schwanz). Die Stimmung auf dem Festplatz bei Sonne und Schönwetterwölkchen, musikalischen Einlagen der Band Neven d’n Diepvries aus Gennep und der Verpflegung während des Preisschießens war gut.

Als danach, zur fortgeschrittenen Stunde, die erste Brudermeisterin zum Mikrophon griff, bildeten Schützen, Gäste und Besucher einen großen Kreis auf dem Festplatz. Ganz schnell war es dann so still, dass Julia Erkens auch ohne Mikro aufrufen konnte „Königsbewerber vortreten!“

Nach dem dritten Aufruf standen in der Kreismitte Gerome Ramakers, Marcel Ramakers und Michael Ramakers. Dass die beiden Söhne ihrem Vater Michael einen heißen Kampf bieten würden, war klar. Alle drei sind seit Jahren engagierte und begeisterte Mitglieder und sehr gute Schützen der Bruderschaft. Mit dem 32. und damit letzten Schuss auf den Rumpf holte Michael Ramakers den von Schießmeister Paul Heilen wieder präparierten Vogel von der Stange. Bevor es zum Feiern bis in die frühen Morgenstunden ging, gab es zu Ehren der neuen Majestät von den Fahnenschwenkern und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Reichswalde wieder eine Darbietung auf dem Festplatz.

Jetzt freuen sich die Schützen auf den feierlichen Umzug, die Inthronisierung auf dem Sportplatz und den anschließenden Krönungsball, am Freitag, 21. Juni. Dazu laden sie Gäste von befreundeten Vereinen aus Kleve, Nierswalde, Donsbrüggen, Keeken und Bedburg-Hau ein und natürlich alle Reichswalder Bürger.

Die traditionelle Reichswalder Kirmes wird vom stellvertretenden Bürgermeister Hütz mit dem Fassanstich im Festzelt eröffnet.

(RP)