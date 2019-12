Ehrung : 50 Jahre singen im MGV

Kleve-Kellen Der Männergesangsverein zeichnete sechs Sänger mit der Ehrennadel aus.

Der Sängerkreis Moers vertreten durch Erwin Dietrich und Alfred Grohs konnte im Auftrag des Chorverbandes NRW und des Deutschen Chorverbandes sechs Sänger für Sängertätikeit ehren. Für 40 Jahre erhielten Klaus Wynhoff und Manfred Wels die Sängernadel in Silber und Urkunde. Für 50 Jahre wurden Karl-Heinz Winhysen, Ernst Hoogen und Heinz Evers mit der Goldenen Sängernadel, Urkunde und Ehrenausweis des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet. Norbert van Bentum erhielt für 65 Jahre singen im Chor die Verdienstplakette in Gold und Urkunde des Chorverbandes NRW . Für seine Verdienste als Vorstandsmitglied in verschiedenen Funktionen und seit 2006 als 2.Vorsitzender des MGV erhielt Ernst Hoogen zusätzlich vom Vorsitzenden des MGV Kellen die Verdienstnadel des MGV 1905 in Gold mit Urkunde.