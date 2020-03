Buchempfehlungen : Tipps von Meyers Buchhandlung

Daniela Vogel, Buchhändlerin bei „Meyers Buchhandlung“, Hagsche Straße 21 in Kleve, gibt den RP-Lesern Buchtipps in Zeiten der Corona-Krise. RP-Foto: Markus van Offern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Buchhändlerin Daniela Vogel gibt ihre Buchempfehlungen für die RP-Leser.

In Zeiten der Corona-Krise ist einmal mehr der Griff zur Literatur zu empfehlen, um die unfreiwillig gewonnene Freizeit auszufüllen. Daniela Vogel, Buchhändlerin bei „Meyers Buchhandlung“ aus Kleve, gibt Lesetipps für alle Altersklassen.

Für Grundschulkinder empfiehlt Vogel zwei Bücher der Reihe „Loewe Wow!“. Als „richtig cool gemacht für die Kids in dem Alter“ beschreibt sie das Kinderbuch „Knallharte Tauben gegen das Böse“ von Andrew McDonald in dem Tauben als Detektive agieren. Ihre zweite Empfehlung aus der Reihe ist „Vincent flattert ins Abenteuer“ von Sonja Kaiblinger. „Die freche Fledermaus möchte nicht mehr so alleine sein und sucht daher einen Mitbewohner. Deswegen bekommt er Besuch von verschiedenen Wesen“, beschreibt Vogel die Geschichte. „Echt süß gemacht.“