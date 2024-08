„Das war ein Mordversuch“ Opfer spricht über Messerangriff auf Hochschul-Campus in Kleve

Er weist aber auch darauf hin, dass eine Hochschule ein öffentlicher Ort sei – so auch der Klever Campus. Und das soll so bleiben. Auf Zugangsbeschränkungen oder Kontrollen wolle man unbedingt verzichten. Das Hochschulgelände sei kein unsicherer Ort, so Kisters. Zumal es 15 Jahre lang keinen vergleichbaren Vorfall an der Hochschule Rhein-Waal gegeben habe. Dennoch habe man vor allem in den Tagen nach der Attacke registriert, dass Studierende und Mitarbeiter ein Gefühl von Unsicherheit zum Ausdruck brachten. „Diese Rückmeldungen nehmen wir sehr ernst. Wir haben klargemacht, dass Gewalt keinen Platz bei uns hat“, sagt Kisters. Zudem unterstütze man durch Beratungsangebote, etwa psychologischer Art. Auch gebe es einen engen Austausch mit der Opferschutzberatung der Polizei. Zu den Hintergründen der Tat sei der Hochschule nichts bekannt, der Polizei lägen ebenfalls keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat oder eine Beziehungstat vor. Kisters sagt: „Insofern gehen wir auch nicht von einem rassistischen Hintergrund aus. Im Übrigen werden rassistische Vorfälle, die im Verantwortungsbereich der Hochschule liegen, konsequent zur Anzeige gebracht.“