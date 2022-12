Großeinsatz in Kleve Messerangreifer liegt nach Polizeischüssen noch im Krankenhaus

Als der 27-Jährige dann mit dem Messer in der Hand die beiden jungen Polizisten angriff, gaben beide Schüsse aus ihren Dienstpistolen ab. Ein Projektil traf den Mann und durchschlug glatt seinen Unterschenkel. Der Angreifer wurde noch in derselben Nacht operiert und befand sich am Dienstag noch immer im Krankenhaus. Er soll sich inzwischen auf dem Wege der Besserung befinden.