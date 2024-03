Über zwei Kilometer Menschenkette gegen Rechtsextremismus in Kleve geplant

Die Vorbereitungen stehen: Gemeinsam mit Parteien, Organisationen, Gewerkschaften und Vereinen ruft Fridays for Future Kleve kreisweit zur Teilnahme an einer Menschenkette für kommenden Sonntag, 24. März, um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Spoykanal/Hochschule in Kleve auf. Damit möchte man ein Zeichen gegen Rechtsextremismus in der Gesellschaft setzen. Auch due symbolische rote Linie soll gezogen werden.