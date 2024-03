Enormer finanzieller Druck Meiden Unternehmen Kleve wegen strenger Klimaregeln?

Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die Baukonjunktur ist eingebrochen. Die Entwicklungen treffen längst auch die Region. Und die Stadt Kleve meint, dass Klimaschutzfestsetzungen, die seit zwei Jahren Dach- oder Fassadenbegrünung bei Neubauprojekten vorsehen, die Situation verschärfen. „Die Gewerbetreibenden spiegeln uns, dass wir sie enorm finanziell unter Druck setzen“, sagte Meike Rohwer, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen, am Donnerstag im Ausschuss. Unternehmen wollen Hallen meist in Leichtbauweise errichten, weil sie dann zügig abmontiert und anderswo wieder aufgebaut werden können, so Rohwer. Aber: „Unsere Festsetzungen verhindern das, Dachbegrünung geht statisch nicht bei Leichtbauweise.“