Polizei sucht zeugen Mehrere Verletzte nach Unfall in Kleve – Verursacher flüchtet

Wie die Polizei berichtet, war es am Dienstag gegen 15:55 Uhr auf der Emmericher Straße (B220) in Kleve zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein Unbekannter fuhr mit seinem braunen Seat Toledo in Richtung Emmerich und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Er wollte offenbar den Suzuki Swift einer 44-jährigen Frau aus den Niederlanden überholen und fuhr dafür in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich ein 21-Jähriger aus Wuppertal, der in Richtung Kleve unterwegs war, mit seinem Opel Corsa in den Grünstreifen aus. Dort verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Fahrzeug der Frau aus den Niederlanden zusammenstieß.