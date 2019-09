Sommer-Abschluss : Ein Lichtermeer und sprühende Funken

Die USK-Mitarbeiter hatten den gesamten Forstgarten in liebevoller Kleinarbeit beleuchtet mit Lichterketten, Lampions, LED-Skulpturen und mehr als 2000 Kerzen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Zum 67. Mal veranstalteten die Klever Umweltbetriebe das Lichterfest im Forstgarten mit Barock- und Höhenfeuerwerk. Mehrere Tausend Besucher genossen die Show. Das Wetter spielte leider nicht so ganz mit.

Mehrere Tausend Menschen legen 20 Minuten lang den Kopf in den Nacken, schauen in den Himmel, wo Millionen farbenprächtige Funken sprühen, und lächeln. Wer das sieht, muss einfach darüber nachdenken, welche starke Wirkung Licht auf den Menschen hat. Zu erleben war es am Samstagabend beim Barock- und Höhenfeuerwerk im Klever Forstgarten.

Es war der Schluss- und Höhepunkt des Klever Lichterfestes, das seit 67 Jahren als eine Art Abschiedsfest vom Sommer die historische Gartenanlage illuminiert und jährlich nicht nur Klever sondern auch eine große Zahl von Gästen aus der Region anlockt. Veranstalter sind die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK). Deren Mitarbeiter hatten den gesamten Forstgarten in liebevoller Kleinarbeit beleuchtet mit Lichterketten, Lampions, LED-Skulpturen und hatten mehr als 2000 Kerzen angezündet, die auf den Inseln im Moritzpark die Konturen der barocken Anlage nachzeichneten. Der Spaziergang durch den Park wurde, je mehr es an diesem Abend dämmerte, zu einem Gang durch eine mystische Welt. Es war nicht mehr der Park, in dem nachmittags Kinder spielen oder Radfahrer schnell zur Arbeit fahren.

Info Wissenswertes zum Barockfeuerwerk Definition Ein Barockfeuerwerk ist ein Feuerwerk in Bodennähe mit fest verankerten Feuerwerkskörpern. Beliebte Elemente sind drehende Spiralen, Fontänen, Wasserfälle. Historie Die Bezeichnung Barock kommt daher, dass diese Feuerwerksart zur Zeit des Barock (1600 bis 1750) beliebt war.

Das Wetter spielte zwar nicht ganz so mit wie geplant, einige plötzliche Regenschauer ertränkten die roten Lampions, die zu dicht über den Wasserflächen der Kanäle hingen. Die Besucher aber zeigten sich unbeeindruckt vom nasskalten Beginn des Abends, sammelten sich auch im Regen – mit Schirmen – vor den drei Bühnen, auf denen insgesamt fünf verschiedene Bands die Gäste mit Live-Musik unterhielten. Die Organisatoren hatten hier eine Auswahl getroffen, die für jeden Geschmack etwas bereithielt. Imbissstände gab es zu wenig, wer Krakauer, Poffertjes oder Crepe essen wollte, musste sehr lange anstehen.

Am Amphitheater kamen mit zunehmender Dunkelheit immer mehr Menschen zusammen, um sich die besten Plätze für das Feuerwerk zu sichern. Dort spielte ab 20 Uhr die Cleveland Bigband der Kreismusikschule auf. „Somewhere over the rainbow“ passte hervorragend zum romantischen Lichtermeer ringsherum. Der alltägliche Ort erschien geheimnisvoll. Die Kaskaden unterhalb des Amphitheaters und die Figur der Exedra leuchteten. Sehr schöner Blickfang war auch der mit Lichterketten nachgezeichnete Wandelgang rechts und links neben dem Theatrum.

Die Tiergartenstraße war in beiden Richtungen komplett gesperrt. Dort und auf den Wiesen ringsherum sammelten sich schließlich alle und warteten auf den Start des Feuerwerks. Pünktlich um 21.30 Uhr schossen die ersten Lichter in den Himmel. Angefangen von der Erkennungsmelodie der Sendung mit der Maus bestand die musikalische Begleitung der Feuerwerks-Show aus aktuellen Popsongs, mal romantisch zum Barockfeuerwerk in Bodennähe, mal rockig und fetzig zu den Explosionen in allen Regenbogenfarben.

Abwechslungsreich waren die Feuerschwerter in Bodennähe, gigantische Sonnenräder, effektvolle Fontänen und ein lang anhaltender Wasserfall aus Funken. Wie gebannt schauten alle und genossen einfach nur. Manch einer fragte sich, ob es vielleicht das letzte Mal sei, denn der Klimaschutz steht seit der Ausrufung des Klimanotstands durch den Rat der Stadt Kleve in diesem Sommer bei allen Aktivitäten oben an.

