Bewohner sehen flüchtende Täter : Mehrere Einbrüche in der Klever Oberstadt

Kleve Die Polizei fasste einen Tatverdächtigen, der mit einem gestohlenen Pedelec unterwegs war. Sie sucht allerdings noch nach Hinweisen auf weitere Täter. Die Taten ereignete sich alle am Mittwoch, 19. Oktober.

Zu mehreren Kellereinbrüchen ist es am Mittwochabend in der Klever Oberstadt gekommen. Gegen 21.30 Uhr sind drei Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Propsteistraße eingedrungen, indem sie die Haustür aufhebelten. Eine Bewohnerin hörte Geräusche im Treppenhaus und sah, wie drei Unbekannten die Kellertreppe heraufkamen und aus dem Haus flüchteten. Zwei weitere Anwohner versuchten noch, den Tätern zu folgen, verloren sie jedoch aus den Augen. Die Täter erbeuteten Lebensmittel und einen Wäschekorb. Beschrieben werden sie als etwa 16 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Eine Person trug eine Mütze, eine weitere führte einen schwarzweißen Rucksack mit sich. Kurz darauf, gegen 22.30 Uhr, ereignete sich ein weiterer Einbruch auf der Hagschen Straße: Auch hier wurde die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Allerdings riefen die Geräusche riefen eine Anwohnerin auf den Plan, die auf sich aufmerksam machte und dann drei Personen aus dem Haus flüchten sah. Eine habe eine rote Kappe getragen. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Beatrixstraße wurde am gleichen Abend ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Hier hebelten die Täter ebenfalls erst die Haustür auf und suchten dann die Kellerräume auf. Gegen 23 Uhr hörte auch hier eine Anwohnerin laute Geräusche aus dem Hausflur. Als sie auf ihren Balkon ging, sah sie eine männliche Person auf einem Fahrrad wegfahren. Kurz darauf traf die Polizei im Bereich der Bahnhofstraße einen Jugendlichen an, der mit einem Pedelec unterwegs war. Es war das auf der Beatrixstraße erbeutete Pedelec. Den 15-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalt geben können oder Angaben zu einer Gruppe von Jugendlichen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich an die Kripo Kleve unter 02821 5040.