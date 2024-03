Schwangerschaftsberatung der AWO in Kleve „Viele Frauen sind total nervös, wenn sie zu uns kommen“

Seit 44 Jahren gibt es die Awo-Beratungsstelle für Schwangerschaft, Partnerschaftsfragen und Familienplanung in Kleve. Viele Jahre lang war die Beratungsstelle an der Lindenallee zuhause, doch zum 1. März diesen Jahres hat das fünfköpfige Team neue Räumlichkeiten bezogen, und zwar an der Thaerstraße 16, schräg gegenüber dem Awo-Haupthaus zwischen Hoffmannallee und Mittelweg.