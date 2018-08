Kleve: Mathe und Naturwissenschaften für Mädchen

Kreis Kleve Die „MINT-Sommerschule“ für Schülerinnen am Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal soll Mädels für Technik, Mathe und Naturwissenschaften begeistern.

Eva war begeistert: „Es hat sich absolut gelohnt. Wir haben viel gelernt“, sagte die Stein-Schülerin nach der Sommerschule auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal (HSRW). Sie hatte ein Faible für Technik entdeckt, hatte ein Instrument gebaut, das anzeigt, wann das Fenster wieder geöffnet werden soll, weil der Raum gelüftet werden muss. Das, was versteckte Technik in Lüftungsanlagen für Häuser oder was Klimaanlagen eben so machen. Und was keiner missen möchte. Eva hatte erkannt, dass Technik alles andere als bloße Theorie ist, sondern angewandter Alltag. Vielleicht wird sie sich nach dem Abitur für ein Fach aus der MINT-Reihe begeistern können: Für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik.