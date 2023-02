Machbarkeitsstudie bis Mitte 2023 Neue Feuerwachen für Kleve, Materborn und Keeken

Sie ist in die Jahre gekommen, die Hauptwache der Feuerwehr in Kleve an der Brabanterstraße. Zwar werden nach und nach die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Kleve saniert oder neu errichtet. Doch das betrifft vor allem die Wachen in den Ortschaften der Stadt. Aber jetzt wird auch die Planung an der Brabanterstraße konkreter.