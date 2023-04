Querallee in Kleve-Materborn Bewaffneter Raubüberfall an Tankstelle

() Am Mittwoch, 12. April, betrat gegen 15:15 Uhr ein maskierter Mann die Räumlichkeiten einer Tankstelle an der Querallee. Der Unbekannte forderte vom Kassierer unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Dem kam der junge Mann an der Kasse nach. Anschließend nahm der Täter das Scheingeld an sich und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Tatverdächtige als 180 cm groß, mit kräftiger Figur und südländischem Erscheinungsbild. Er trug einen weißen Kapuzenpullover sowie eine weiße Bedeckung von Mund und Nase, ein sogenanntes Bandana. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen nimmt die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02824 880 an.