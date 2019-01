Raubüberfall in Kleve : Maskierter Mann weckt 73-Jährige auf und raubt sie aus

Nach Angaben der Polizei hat der Täter zuvor die Terrassentür aufgehebelt. Foto: imago stockamp;people

Kleve Schon wieder ein nächtlicher maskierter Raubüberfall in der Region: Diesmal ist eine Kleverin das Opfer. Die Polizei schließt eine Serie nicht aus.

Julia Lörcks Von Julia Lörcks

Es müssen schreckliche und lange zehn Minuten gewesen sein, die in der Nacht zu Donnerstag (3. Januar) eine 73 Jahre alte Frau in ihrem abgelegenen Haus am Papenfeldweg in Kleve erlebt hat.

Nach eigenen Angaben wurde sie gegen 1 Uhr in ihrem Schlafzimmer im Obergschoss von einem maskierten Mann geweckt, in dem er ihr das Licht seiner Taschenlampe in die Augen leuchtete. Er versuchte, ihr ein Tuch auf den Mund zu drücken, ließ davon wieder ab und nahm ihr im Gegenzug Schmuck vom Körper ab. Anschließend forderte er sie auf, ihn ins Erdgeschoss zu begleiten. „In ihrem Beisein durchsuchte er die Räumlichkeiten, in einer Vitrine fand er Geld, steckte sich einen zweistelligen Betrag ein“, berichtet Polizeipressesprecherin Corinna Saccaro auf Anfrage unserer Redaktion und ergänzt: „Danach flüchtete er wieder durch die Terrassentür, die er zehn Minuten zuvor aufgehebelt hatte.“

Die Hausbewohnerin blieb unverletzt und informierte unverzüglich die Polizei. Weil der Täter die Taschenlampe immer noch mit sich führte, konnte sie sehen, dass der Mann über das Grundstück in Richtung Mehrer Straße floh. Mehr aber auch nicht. Auch die Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos. „Wir haben keine verdächtigen Personen im Umkreis gefunden“, sagt Saccaro und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das Opfer hat den Täter als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug nach Angaben der Frau eine schwarze Hose, eine schwarze, leicht glänzende Stoffjacke, schwarze Handschuhe, eine über den Kopf gezogene Maske mit großen Augenöffnungen. Der Mann sprach offenbar Deutsch mit einem leichten osteuropäischen Akzent. Zudem trug er eine Taschenlampe bei sich. Mehr nicht.



Es ist nicht der erste nächtliche Raubüberfall in der Region. An Heiligabend überfielen zwei maskierte Täter ein älteres Ehepaar in Rees und stahlen Geld und Schmuck. Anfang Dezember wurde ein 80 Jahre alter Mann aus Donsbrüggen aufgeweckt und ausgeraubt. „Es gab zudem auch mehrere Fälle in Kevelaer“, sagt Saccaro auf Anfrage unserer Redaktion. Ob diese Taten in Zusammenhang stehen, kann sie nicht sagen: „Wir ermitteln in alle Richtungen. Fest steht jedoch, dass es sich im jüngsten Fall um einen Einzeltäter handelte, bei den anderen Taten waren meist mehrere Personen beteiligt.“