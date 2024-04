Kleverin auf letzter Motorradtour „Ich würde gerne noch den Mai erleben – nun habe ich es fast geschafft“

Und wie geht es weiter? „Ich freue mich über jeden weiteren Tag“, sagt Martina, die auch Fremden binnen weniger Augenblicke das Du anbietet. Für die Beerdigung hat die 60-Jährige konkrete Pläne. Sie will im Blaumann verbrannt werden – in dem habe sie nämlich ihr halbes Leben verbracht. In Donsbrüggen wird man Martina so schnell nicht vergessen, ist sie doch ein Sonnenschein im Haus. Und für alle verstorbenen Gäste wird ein Stein mit dem Namen versehen und in eines der großen Gläser gelegt. In einigen Wochen sollen die Steine – es sind mittlerweile mehr als 200 – zu einem Steingarten neben dem neuen Gartenhaus zusammengelegt werden. Dann liegt ihr Stein nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem sie nun noch die Sonne genießt. „Ich mache einfach weiter.“