Personalie : Der neue Leiter der Wasserburg Rindern

Kleve Toppmöller folgt auf Kurt Kreiten, der nach mehr als 29 Jahren als Direktor in den Ruhestand wechselt.

Markus Toppmöller Es gibt einen neuen Direktor für das Bildungs- und Tagungshauses Wasserburg Rindern: Markus Toppmöller (Foto: Bistum Münster) wird am 1. Juni ernannt. Toppmöller folgt auf Kurt Kreiten, der nach mehr als 29 Jahren als Direktor in den Ruhestand wechselt. Der in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) aufgewachsene Toppmöller wird bei seiner Ernennung 31 Jahre alt sein. Während des Studiums der katholischen Theologie – in der er derzeit promoviert – und der Psychologie in Münster arbeitete er nebenamtlich als Referent in der Katholischen LandvolkHochschule Oesede und im der Jugendbildungsstätte Haus „Maria Frieden“ in Rulle sowie im Diözesanvorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Osnabrück. Seit Februar 2016 leitet er an der Wasserburg Rindern den Fachbereich Jugendliche.