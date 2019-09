Jahreshauptversammlung : Mario Tomek neuer Vorsitzender des KCM

kleve Aus der Wahl ging Mario Tomek als neuer 1. Vorsitzender des KCM hervor. Als 2. Vorsitzender wird Bernd Döhmen in den Vorstand gewählt. Als neuer Geschäftsführer des KCM wird Peter Grote gewählt. Britta van Heek, bisherige Geschäftsführerin wird als neue Vize Präsidentin von den anwesenden Mitgliedern in den Vorstand gewählt.

(RP) Gut besucht, fand die Jahreshauptversammlung des Karnevalsvereins „Kleefse Clubmaenneskes“, im Ratskrug Materborn statt. Beim Rückblick auf das karnevalistische Jahr an erinnert man sich an das Neujahrsgrillen, den Besuch der Ronser Clubmannekes, die Moderation der Damen- und Herrensitzung im Klever Festzelt und viele weitere Aktionen und Teilnahmen seitens des KCM. In diesem Jahr nicht am Rosenmontagszug teilgenommen, sondern stattdessen ein karnevalistischer Anlaufpunkt am Zelt geschaffen.