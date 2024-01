Umzug aus der Stadt aufs Land „Ich fühle mich angekommen und bin am richtigen Platz“

Kleve · In Nordrhein-Westfalen ziehen laut einer aktuellen Studie wieder mehr Menschen von der Stadt aufs Land – so wie Margot Berghaus. Sie ist vor mehr als einem Jahr von Hamburg nach Kleve gezogen. Was ihr am ländlichen Leben besonders gefällt und was sie vermisst.

02.01.2024 , 12:15 Uhr

Margot Berghaus wohnt heute mit ihrem Hund in einem Haus mit Garten in Kleve. Foto: Emma Büns