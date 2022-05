Grafikerin : Klever Schätze holen Maren Rombold

Kleve Die Klever Händlervereinigung „Klever Schätze“ hat mit der Künstlerin und Grafikerin Maren Rombold eine neue grafische Gestalterin gefunden. Ihre neue Karte liegt jetzt in den Geschäften aus.

Die Klever Grafikerin und Illustratorin Maren Rombold hat die „Klever Schätze“ übernommen. Das meldet jetzt Sigrun Hintzen, seit geraumer Zeit beim „Schätze-Team“ dabei. Und die vielen nicht nur von ihren kleinen Kalendern zur Weihnachtszeit bekannte Grafikerin hat sich schon ans Werk gemacht und die erste Karte geht bald in die Klever Geschäfte. Als erste von ihr gestaltete Drucksache, die dann für die Kunden in den Klever Geschäften der „Schätze“ ausliegt.

Maren Rombold ist in Tübingen geboren, lebte als Kind auch eine Zeit in Kleve. Nach Ausbildung und Studium in Krefeld und Münster arbeitet sie seit 2004 als Diplom Designerin und lebt mit ihrer Familie wieder in Kleve. In ihrem Atelier stehen Radierpresse und Computer zwischen Skizzenbüchern und auch der Stein für Lithografien darf nicht fehlen. Ihre Arbeiten waren im ArToll Kunstlabor, im Haus im Park und im Projektraum 25 zu sehen. Klever kennen den Stadtführer aus ihrer Feder, regelmäßig gibt Rombold mit den Druckern von Vir3 einen Druckgrafik-Kalender heraus. Beim großen Künstlerprojekt im alten Klever Hallenbad überzeugte die heute 44-Jährige mit ihren Kacheln.