Auf Klever Polizeistation : Mann zahlt 25 Euro Strafe, um Haft zu entgehen

Kleve Ein Mann wird bei der Bundespolizei in Kleve vorstellig, als sich herausstellt dass er noch eine Rechnung offen hat. Er hat die Wahl: 25 Euro bezahlen - oder einen Tag in Haft gehen.

Ein 34-Jähriger war am am Dienstag zur Wache der Bundespolizeiinspektion Kleve gekommen, um seinen Führerschein abzugeben. Denn gegen den Mann besteht ein Bußgeldbescheid des Landkreises Lippe. Neben der Geldbuße wurde gegen ihn ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Daher wurde er aufgefordert, seinen Führerschein spätestens bis zum 18. Januar abzugeben oder per Post einzusenden.