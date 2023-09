In der Klever Innenstadt Mann bedroht Kassiererin mit Messer – und will eigentlich gar keine Beute

Der Fall klingt kurios: Ein 50-jähriger Niederländer begibt sich Ende März in ein Modegeschäft in der Klever Innenstadt. Er zieht ein Gemüsemesser und sagt zur Kassiererin: „Geld her, Überfall!“ Die Mitarbeiterin schließt die Kasse und drückt einen Notfallknopf. Der Mann verlässt den Laden und wartet vor dem Eingang auf die Polizei.