36-Jähriger in Haft Tödliche Stichverletzungen – Mann stirbt nach Streit in Kleve

Eine Auseinandersetzung in Kleve ist tödlich geendet. Polizeiangaben zufolge stritten sich am Sonntagvormittag Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Spyckstraße. Wie genau es zu dem Streit kam und was dann passiert ist, dazu hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Klar ist: Zwischen zwei Männern war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 36-Jähriger kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus, ein 35-Jähriger starb an den Folgen seiner schweren Stichverletzungen.