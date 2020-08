Mordkommission ermittelt : Mann sticht auf Frauen und Kind ein

Kleve Ein 21-Jähriger hat in Kleve-Kellen drei Familienmitglieder mit einem Küchenmesser schwer verletzt. Eines der Opfer, eine 28-jährige Frau, schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Am frühen Sonntagmorgen, 23. August, hat ein 21-jähriger Mann gegen 2.20 Uhr auf der Ferdinandstraße in Kleve seine Lebensgefährtin (19) sowie deren Schwester (28) und Sohn (11) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei hat eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Krefeld eingerichtet.

So hat sich die Tat nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft abgespielt: Am Samstagabend hatten der 21-Jährige und seine 19-jährige Lebensgefährtin zunächst mit einigen Bekannten an der Wohnanschrift ihrer 28-jährigen Schwester auf der Turmstraße in Kleve zusammen gefeiert. Bereits dort kam es nach Zeugenaussagen zu ersten Streitereien zwischen dem jungen Paar.