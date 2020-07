Polizei sucht Täter : Mann schubst Radfahrerin auf die Straße

Kleve Ein etwa 50 Jahre alter Mann, der niederländisch sprach, hat eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin in Kleve unvermittelt auf die Straße geschubst. Ein Auto konnte gerade noch ausweichen. Der Mann flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Fußgänger hat am Mittwoch, 15. Juli, eine Fahrradfahrerin vom Radweg an der Ludwig-Jahn-Straße auf Höhe der dortigen Haltestelle auf die Straße geschubst. Die 30-Jährige aus Kleve war gegen 13.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem linken Gehweg in Richtung Hafenstraße unterwegs. Dort kam ihr ein männlicher Fußgänger entgegen. Als die Radfahrerin den Mann passierte, sagte dieser in niederländischer Sprache, dass sie auf der falschen Seite sei und schubste sie dann unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein weißer Kleinwagen der sich auf gleicher Höhe befand, konnte glücklicherweise noch rechtzeitig ausweichen.